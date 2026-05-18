#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Спорт

В Париже стартовал отбор на "Ролан Гаррос-2026" с участием одного казахстанца

Теннис Отбор Ролан Гаррос , фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 15:20 Фото: Instagram/ktf.kz
18 мая квалификационными играми началась программа первого дня Открытого чемпионата Франции по теннису среди мужчин и женщин, где от Казахстана будет выступать единственный участник – Тимофей Скатов, сообщает Zakon.kz.

Уроженец Петропавловска приехал в Париж в качестве 191-й ракетки мира и начнет отборочные состязания поединком против датчанина Элмера Моллера (№143 ATP). Их противостояние запланировано на 19 мая.

Для прохода в основную сетку главного грунтового чемпионата мира каждому из теннисистов необходимо пройти три раунда.

Помимо мизерных рейтинговых очков, спортсмен в квалификации получает неплохие призовые деньги.

Если Скатов будет пробиваться через отборочный этап, то в основной сетке Roland-Garros уже заготовили себе место Александр Бублик и Александр Шевченко.

В женской части будут играть Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Анна Данилина.

Матчи основного раунда "Ролан Гаррос-2026" начнутся 24 мая.

Здесь стоит отметить, что главная фаворитка женской сетки французского чемпионата Елена Рыбакина может заработать полтора миллиарда тенге за титул в Париже.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Теннис Старт РГ
09:54, 22 мая 2023
Тимофей Скатов первым из казахстанцев стартует на "Ролан Гаррос-2023"
Теннис Победа РГ
17:10, 20 мая 2025
Скатов успешно стартовал в квалификации "Ролан Гаррос-2025"
Теннис Полуфинал РГ
12:34, 21 мая 2025
Три казахстанца поспорят за выход в финал квалификации "Ролан Гаррос-2025"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Конор Макгрегор
15:31, Сегодня
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
Судья прокомментировал судейский скандал на Кубке РК
15:11, Сегодня
Опытный судья разобрал скандальный эпизод с вызовом полиции на Кубке РК по борьбе
Ломакин в финале квалификации в Индии
14:49, Сегодня
"Качели" устроил казахстанский теннисист в квалификации топ-турнира в Индии
Любовь Ковальчук
14:42, Сегодня
Чемпионат Казахстана по тяжёлой атлетике среди женщин: все победители и призёры 2026 года
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: