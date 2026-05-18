В Париже стартовал отбор на "Ролан Гаррос-2026" с участием одного казахстанца

18 мая квалификационными играми началась программа первого дня Открытого чемпионата Франции по теннису среди мужчин и женщин, где от Казахстана будет выступать единственный участник – Тимофей Скатов, сообщает Zakon.kz.

Уроженец Петропавловска приехал в Париж в качестве 191-й ракетки мира и начнет отборочные состязания поединком против датчанина Элмера Моллера (№143 ATP). Их противостояние запланировано на 19 мая.

Для прохода в основную сетку главного грунтового чемпионата мира каждому из теннисистов необходимо пройти три раунда.

Помимо мизерных рейтинговых очков, спортсмен в квалификации получает неплохие призовые деньги.

Если Скатов будет пробиваться через отборочный этап, то в основной сетке Roland-Garros уже заготовили себе место Александр Бублик и Александр Шевченко.

В женской части будут играть Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Анна Данилина.

Матчи основного раунда "Ролан Гаррос-2026" начнутся 24 мая.

Здесь стоит отметить, что главная фаворитка женской сетки французского чемпионата Елена Рыбакина может заработать полтора миллиарда тенге за титул в Париже.