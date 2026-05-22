Казахстанские скалолазы примут участие в этапе Кубка мира в Испании
Фото: olympic.kz
Определился состав сборной Казахстана по спортивному скалолазанию на участие в этапе Кубка мира в Алькобендасе (Испания). Казахстанские спортсмены выступят на международном турнире в дисциплине "скорость", сообщает Zakon.kz.
В мужских соревнованиях страну представят Алишер Мурат, Дамир Токтаров и Амир Маймуратов.
У женщин на старт выйдут Анна Баларшина, Тамара Улжабаева и Арина Новицкая.
Как отметили в пресс-службе НОК РК, этап Кубка мира пройдет с 28 по 31 мая.
Ранее сообщалось, как выступили казахстанские скалолазы на ЧА в Китае.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript