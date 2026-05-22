Спорт

Гонщик "Астаны" красивым спринтом выиграл 13-й этап "Джиро д’Италии"

Велоспорт Победа Джиро, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 21:57 Фото: Instagram/xds_astana_team
22 мая итальянский велогонщик Альберто Беттиоль, представляющий команду XDS Astana, стал победителем 13-го этапа знаменитого Гранд-Тура – "Джиро д’Италия-2026", сообщает Zakon.kz.

На финальной части этапа 32-летний велогонщик мощно атаковал и оставил позади себя конкурентов. Дистанцию в 189 км между населенными пунктами Алессандрия и Вербания казахстанский итальянец проехал за 3 часа 51 минуту и 33 секунды.

Здесь стоит отметить, что первая половина гонки была равнинной, а на решающих отрезках спортсменов ждали два подъема: Бьено (2,4 км, 5,7%) и Унгиаска (4,7 км, 7%, с пиками до 10%).

С самого начала образовался отрыв из 15 гонщиков, и судьба этапа решалась среди этих беглецов, где сильнейшим оказался представитель "Астаны" Альберто Беттиоль.

Также стоит подчеркнуть, что для казахстанской велогруппы это уже второй большой успех на нынешнем итальянском Гранд-Туре.

Ранее уругваец "Астаны" Сильва выиграл второй этап "Джиро-2026", а заодно положил в свою копилку сразу три номинации.

