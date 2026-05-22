Рыбакина встала на сторону игроков в конфликте вокруг "Больших шлемов"

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поддержала инициативу игроков, выступающих за увеличение призовых выплат на турнирах серии "Большого шлема", сообщает Zakon.kz.

Во время общения с журналистами спортсменку спросили, участвует ли она в протестной акции, в рамках которой теннисисты якобы ограничивают продолжительность интервью.

"Вы хотите задержать меня здесь подольше? Не думаю. Обычно я разговариваю дольше, так что я бы не называла это бойкотом", – ответила Рыбакина.

При этом вторая ракетка мира подчеркнула, что поддерживает позицию игроков по вопросу распределения доходов.

"Я делаю то, что необходимо, как и всегда. Я определенно на стороне игроков и поддерживаю всех теннисистов в этой ситуации", – заявила спортсменка.

Как пишут СМИ, Арина Соболенко, Янник Синнер, Коко Гауфф и еще ряд ведущих теннисистов выразили недовольство текущим распределением прибыли на турнирах "Большого шлема". По данным игроков, организаторы "Ролан Гаррос" направляют на призовые менее 15% выручки, тогда как спортсмены требуют увеличить эту долю до 22% к 2030 году.

