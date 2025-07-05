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Рыбакина отметилась очередным провалом на турнирах "Большого шлема"

Теннис Победа Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 20:14 Фото: Instagram/claratauson
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в последнее время никак не может проявить себя на соревнованиях из серии "Гранд слэмов". 5 июля она вылетела в третьем круге одиночного разряда "Уимблдона-2025", сообщает Zakon.kz.

Причиной вылета первой ракетки Казахстана стала датская теннисистка Клара Таусон, которая не посмотрела на авторитет Рыбакиной и вынудила ее признать поражение.

Не помогли Елене и два перерыва, связанные с непогодой. 23-ый номер WTA Таусон была сильнее чемпионки Уимблдонского турнира трехлетней давности – 7:6 (8:6), 6:3. Игра продолжалась 2 часа 6 минут.

Таким образом, Елена Рыбакина бесславно завершила очередной серьезный турнир. Ранее болельщики были огорчены ее неудачей в 1/4 финала WTA 500 в Лондоне, где она уступила 86-ой ракетке мира Татьяне Марии.

P.S. Только что завершила свои выступления в парном разряде Открытого чемпионата Великобритании Анна Данилина, которая в тандеме с Марией Боузковой (Чехия) проиграли дуэту Вероника Кудерметова (Россия)/Элизе Мертенс (Бельгия) – 2:6, 4:6.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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