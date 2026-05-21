Легенда тенниса оценила шанс Рыбакиной стать первой ракеткой мира

Чемпионка "Ролан Гаррос" – 2013 в парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова высказалась о перспективах казахстанки Елены Рыбакиной стать первой ракеткой мира по итогам грунтового "Шлема", сообщает Zakon.kz.

Как сказала Макарова в беседе с корреспондентом "Чемпионата", ей не верится, что Рыбакиной это удастся.

"Мне не очень верится, потому что этот шанс выпадает на не самое любимое покрытие. Не уверена, что она сможет хорошо настроиться на эту цель и ее реализовать", – считает она.

Розыгрыш женского одиночного разряда "Ролан Гаррос"-2026 состоится в период с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнования является американская теннисистка Кори Гауфф.

Призовой фонд турнира составит 61,7 млн евро, что на 9,5% больше, чем в предыдущем году.

Ранее Елена Рыбакина узнала первую соперницу на "Ролан Гаррос-2026".