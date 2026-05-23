Казахстан завоевал "золото" на Кубке вызова по гимнастике в Ташкенте
Фото: Сали Сабиров
Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Эмиль Ахмеджанов завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Ташкенте (Узбекистан). Казахстанец показал лучший результат в вольных упражнениях, сообщает Zakon.kz.
В финале гимнаст набрал 13,650 балла. Этот результат принес Ахмеджанову победу.
Серебряным призером стал Хумоюн Исломов (Узбекистан) – 13,600. Замкнул тройку лучших Энхтувшин Дамдиндорж из Монголии – 13,500.
Алтынхан Темирбек финишировал восьмым (12,500).
Ранее сообщалось, что казахстанец поднялся на пьедестал чемпионата Азии по таеквондо.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript