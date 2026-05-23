Казахстан завоевал "золото" на Кубке вызова по гимнастике в Ташкенте

Фото: Сали Сабиров

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Эмиль Ахмеджанов завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Ташкенте (Узбекистан). Казахстанец показал лучший результат в вольных упражнениях, сообщает Zakon.kz.

В финале гимнаст набрал 13,650 балла. Этот результат принес Ахмеджанову победу. Серебряным призером стал Хумоюн Исломов (Узбекистан) – 13,600. Замкнул тройку лучших Энхтувшин Дамдиндорж из Монголии – 13,500. Алтынхан Темирбек финишировал восьмым (12,500). Ранее сообщалось, что казахстанец поднялся на пьедестал чемпионата Азии по таеквондо.

