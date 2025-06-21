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Спорт

Казахстанские гимнасты завоевали три медали на этапе Кубка вызова в Ташкенте

Ильяс Азизов, гстанстика, чемпионат , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 01:50 Фото: НОК РК
Сборная Казахстана по спортивной гимнастике 21 июня успешно выступила на этапе Кубка вызова, проходящем в столице Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, по итогам финальных состязаний казахстанские спортсмены завоевали три награды.

В мужских упражнениях на параллельных брусьях серебряную медаль выиграл Ильяс Азизов, получив за свое выступление 13.100 балла. Его соотечественник Дмитрий Патанин стал бронзовым призером с результатом 12.700. Победу в этом виде программы одержал Ахрорхон Темирхонов из Узбекистана, набравший 13.550 балла.

Еще одну медаль Казахстану принесла Коркем Ербосынкызы, занявшая третье место в финале упражнений на бревне. Ее результат – 12.100 балла. Золото завоевала гимнастка из Алжира Кайлия Немур (13.300), серебро – у Одинахон Робиджоновой из Узбекистана (12.500).

А ранее казахстанские шпажисты проиграли Японии и взяли "серебро" чемпионата Азии. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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