Казахстанские гимнасты завоевали три медали на этапе Кубка вызова в Ташкенте

Сборная Казахстана по спортивной гимнастике 21 июня успешно выступила на этапе Кубка вызова, проходящем в столице Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, по итогам финальных состязаний казахстанские спортсмены завоевали три награды.

В мужских упражнениях на параллельных брусьях серебряную медаль выиграл Ильяс Азизов, получив за свое выступление 13.100 балла. Его соотечественник Дмитрий Патанин стал бронзовым призером с результатом 12.700. Победу в этом виде программы одержал Ахрорхон Темирхонов из Узбекистана, набравший 13.550 балла.

Еще одну медаль Казахстану принесла Коркем Ербосынкызы, занявшая третье место в финале упражнений на бревне. Ее результат – 12.100 балла. Золото завоевала гимнастка из Алжира Кайлия Немур (13.300), серебро – у Одинахон Робиджоновой из Узбекистана (12.500).

А ранее казахстанские шпажисты проиграли Японии и взяли "серебро" чемпионата Азии.