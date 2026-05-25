Будущий игрок "Челси" Дастан Сатпаев показал, как прошел его последний звонок

Нападающий алматинского "Кайрата" и один из главных талантов казахстанского футбола Дастан Сатпаев официально завершил обучение в школе, передает Zakon.kz.

17-летний форвард принял участие в торжественной линейке, посвященной "Последнему звонку" для выпускников 2026 года. Кадры с праздничного мероприятия опубликовала пресс-служба клубной академии в социальных сетях.

На торжественной церемонии молодой нападающий появился с традиционной лентой выпускника "Түлек-2026" и выступил со сцены с официальной речью. В своем слове футболист выразил признательность преподавательскому составу, а также близким за поддержку на протяжении всех лет совмещения учебы и профессионального спорта.

К поздравлениям присоединилась и сама футбольная академия, пожелав своим воспитанникам успешной сдачи экзаменов и больших побед на новом жизненном этапе.

"От всей души поздравляем их с этим особенным днем! Пусть впереди ждут большие возможности, яркие достижения и исполнение самых заветных желаний. Желаем уверенно идти к своим целям, покорять новые вершины и стать достойными гражданами, которыми будет гордиться вся страна. Пусть жизненный путь будет светлым и счастливым, а сердца всегда будут наполнены радостью, вдохновением и любовью!", – говорится в сообщении.

