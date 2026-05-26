Спорт

Александр Бублик проиграл немецкому теннисисту и вылетел с турнира в Париже

Фото: X/abnamroopen
Лучший теннисист Казахстана и десятая ракетка мира Александр Бублик не смог преодолеть первый круг "Ролан Гаррос"-2026, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист, получивший девятый номер посева, на старте турнира встретился с немцем Яном-Леннардом Штруффом, занимающим 80-е место в мировом рейтинге ATP. Матч продолжался три часа 14 минут и завершился победой немецкого спортсмена в четырех сетах – 7:5, 6:7, 6:4, 7:5.

Таким образом, Бублик завершил выступление на Открытом чемпионате Франции уже после первого матча, а Штруфф вышел во второй круг, где сыграет с победителем пары Джейми Фария (115-я ракетка мира, Португалия) – Денис Шаповалов (39-я ракетка мира, Канада).

Общий призовой фонд "Ролан Гаррос"-2026 составляет рекордные 72 811 352 доллара (около 34,05 млрд тенге). Победитель турнира в одиночном разряде заработает 3 303 012 долларов, а финалист – 1 651 506 долларов.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина с легкой победы стартовала на "Ролан Гаррос-2026".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
