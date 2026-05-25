Елена Рыбакина с легкой победы стартовала на "Ролан Гаррос-2026"

25 мая на парижском корте Филиппа Шатрие прошел матч первого круга Открытого чемпионата Франции-2026, где встретились казахстанка Елена Рыбакина и словенcкая теннисистка Вероника Эрьявец (№85 WTA), сообщает Zakon.kz.

Вторая ракетка мира, несмотря на некоторое сопротивление соперницы, одержала уверенную победу над представительницей Словении за 1 час и 15 минут – 6:2, 6:2.

Теперь во втором круге одиночного разряда французского чемпионата Рыбакину ждет украинка Юлия Стародубцева (№55 WTA).

Помимо Елены, сегодня на корты Парижа вышел второй номер казахстанской мужской сборной Александр Шевченко, который даже не успел войти в турнир и сразу выбывает из него, легко уступив американцу Алексу Михельсену (№42 ATP) – 2:6, 4:6, 2:6.

Теперь Шевченко попробует свои силы в парных играх, где ему будет помогать его коллега по сборной Александр Бублик.

Чуть позже вечером на кортах Парижа появится наша Юлия Путинцева (№76 WTA), которая на старте турнира сыграет против австралийки Талии Гибсон (№58 WTA).

