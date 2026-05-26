Спорт

Дуэт с Бултер не принес победы Путинцевой на "Ролан Гаррос"

Дуэт с Бултер не принес победы Путинцевой на Ролан Гаррос, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 01:53 Фото: ФТК
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в паре с британкой Кэти Бултер завершила выступление в парном разряде "Ролан Гаррос"-2026, сообщает Zakon.kz.

В матче первого круга казахстанско-британский дуэт встретился с Эллен Перес (Австралия) и Деми Схюрс (Нидерланды). Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась победой австралийско-нидерландской пары в двух сетах – 6:1, 7:6 (7:5).

Таким образом, Путинцева завершила выступление в парном турнире, однако продолжит борьбу в одиночном разряде. Во втором круге "Ролан Гаррос"-2026 казахстанская теннисистка, занимающая 76-е место в рейтинге WTA, сыграет против колумбийки Камилы Осорио (86-я ракетка мира).

Общий призовой фонд турнира составляет 61,723 млн евро, а победители парного разряда заработают 600 тыс. евро на команду.

Ранее сообщалось, что лучший теннисист Казахстана и десятая ракетка мира Александр Бублик не смог преодолеть первый круг "Ролан Гаррос"-2026.

Елена Беляева
Елена Беляева
