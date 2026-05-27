Спорт

Махмуд Сабырхан признался, кто не дает ему "поймать звезду"

«Ставит нас на место». Сабырхан рассказал, кто спасает их с братом от звездной болезни , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 12:43 Фото: НОК РК
Известный казахстанский боксер Махмуд Сабырхан признался, что именно строгое отцовское воспитание помогает им с братом Тореханом оставаться скромными, несмотря на оглушительный успех на мировой арене, передает Zakon.kz.

В интервью телеканалу Qazaqstan TV спортсмен подчеркнул, что в их семье главным авторитетом всегда остается глава дома.

По словам титулованного боксера, без жесткого контроля со стороны родителей молодые спортсмены легко могут поддаться соблазнам популярности.

"Если один человек не будет воспитывать нас, то мы можем лишиться скромности. Так как мы тоже обычные люди, можем поддаться звездной болезни, в такие моменты на место нас ставит отец. Как-то отец в интервью сказал, что дома чемпион – он. В нашем доме чемпион – отец, а мы дома – маленькие дети наших отца и матери", – заявил Махмуд Сабырхан.

Ранее сообщалось, что Махмуд Сабырхан вырвал победу и прошел в полуфинал чемпионата Азии.

Канат Болысбек
