Задумчивую Асаубаеву заметили на улицах Осло вместе со своим парнем

В норвежском Осло продолжается крупный шахматный турнир с участием ведущих гроссмейстеров мира Norway Women Chess-2026, где в женской части играет первый номер женской сборной Казахстана Бибисара Асаубаева, сообщает Zakon.kz.

После прекрасного старта на этом турнире наша шахматистка немного сбавила обороты, вследствие чего появилось и первое поражение.

Накануне Асаубаева в третьем раунде не смогла одолеть Дивью Демшух (Индия) – 0,5:1,5. А перед игрой Бибисара была настроена на другой результат, что было отмечено камерами пресс-службы FIDE, где рядом с ней находился ее бойфренд Жавохир Синдаров, который приехал сюда поддержать ее.

Несмотря на эту неудачу, казахстанская шахматистка с активом в 5,5 очка все еще продолжает лидировать в турнирной таблице.

В четвертом раунде данных соревнований 28 мая Асаубаеву ждет поединок против действующей чемпионки мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь.

Ранее наша трехкратная чемпионка мира по блицу в первом туре Norway Women Chess-2026 черными фигурами обыграла многоопытную шахматистку из Индии Хампи Конеру.

Затем Бибисара была сильнее другой китаянки Чжу Цзиньэр – 1,5:1.