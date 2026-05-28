#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
477.48
555.83
6.65
Спорт

Задумчивую Асаубаеву заметили на улицах Осло вместе со своим парнем

Шахматы Поражение Дешмух, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 10:38 Фото: Instagram/fide_chess
В норвежском Осло продолжается крупный шахматный турнир с участием ведущих гроссмейстеров мира Norway Women Chess-2026, где в женской части играет первый номер женской сборной Казахстана Бибисара Асаубаева, сообщает Zakon.kz.

После прекрасного старта на этом турнире наша шахматистка немного сбавила обороты, вследствие чего появилось и первое поражение.

Накануне Асаубаева в третьем раунде не смогла одолеть Дивью Демшух (Индия) – 0,5:1,5. А перед игрой Бибисара была настроена на другой результат, что было отмечено камерами пресс-службы FIDE, где рядом с ней находился ее бойфренд Жавохир Синдаров, который приехал сюда поддержать ее.

Несмотря на эту неудачу, казахстанская шахматистка с активом в 5,5 очка все еще продолжает лидировать в турнирной таблице.

В четвертом раунде данных соревнований 28 мая Асаубаеву ждет поединок против действующей чемпионки мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь.

Ранее наша трехкратная чемпионка мира по блицу в первом туре Norway Women Chess-2026 черными фигурами обыграла многоопытную шахматистку из Индии Хампи Конеру.

Затем Бибисара была сильнее другой китаянки Чжу Цзиньэр – 1,5:1.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Шахматы Победа 1 тур
12:02, 26 мая 2026
Бибисара Асаубаева одержала победу на старте чемпионата Норвегии
Norway Chess 2026
05:30, 25 мая 2026
Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам перед дебютом на Norway Chess 2026
Шахматы Приглашение Турнир
16:56, 19 мая 2026
Бибисара Асаубаева выступит на крупном турнире "Шахматные звезды" в Москве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура Сатпаев или Амир
12:15, Сегодня
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура Сатпаев или Амир
Стародубцева собралась замуж после победы над Рыбакиной на РГ
12:05, Сегодня
Стародубцева собралась замуж после победы над Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
Этиноса Олиха
11:51, Сегодня
IBF назначила бой за вакантный титул, которого был лишён Алимханулы из-за допинга
&quot;Кайрат&quot; далёк от лучшей формы, &quot;Ордабасы&quot; сейчас дерзкий: в России дали описание матчу
11:29, Сегодня
"Кайрат" далёк от лучшей формы, "Ордабасы" сейчас дерзкий: в России дали оценку матчу тура
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: