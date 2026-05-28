Гонщик "Астаны" удивил результатом и вошел в топ-10 этапа "Джиро д’Италия"-2026

Состоялся 18-й этап супермногодневки "Джиро д’Италия"-2026 по маршруту Фаи-делла-Паганелла – Пьеве-ди-Солиго протяженностью 171 км, сообщает Zakon.kz.

Победу на этапе одержал французский гонщик "Soudal Quick-Step" Поль Манье. Вторым финишировал итальянец Эдоардо Замбанини из "Bahrain – Victorious", а тройку лучших замкнул представитель "Lidl – Trek" Джонатан Милан.

Лучший результат среди гонщиков "XDS Astana Team" показал эстонец Мадис Михкельс, который занял шестое место. Также в составе казахстанской команды финишировали Альберто Беттиоль – 39-й, Арьен Ливинс – 75-й, Диего Улисси – 80-й, Харольд Мартин Лопес – 116-й и Маттео Малучелли – 155-й.

После 18 этапов лидером общего зачета остается датчанин Йонас Вингегор из "Team Visma | Lease a Bike". Второе место занимает австриец Феликс Галль из "Decathlon CMA CGM Team", а третьим идет нидерландец Таймен Аренсман из "Netcompany INEOS".

В генеральной классификации лучшим представителем "XDS Astana Team" остается Диего Улисси, который располагается на 40-м месте. Харольд Мартин Лопес идет 47-м, Альберто Беттиоль – 66-м, Гильермо Томас Сильва – 75-м, Арьен Ливинс – 152-м, а Маттео Малучелли занимает 156-ю позицию.

