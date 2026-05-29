Появились неутешительные новости по поводу участия Неймара в ЧМ-2026

Один из звездных футболистов сборной Бразилии Неймар может пропустить до трех недель из-за травмы, которую внезапно обнаружил глава медицинского центра сборной Бразилии Родриго Ласмар, сообщает Zakon.kz.

Как известно, 34-летний форвард "Сантоса", который был включен в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026, приехал на УТС своей команды с поврежденной икроножной мышцей.

О чем свидетельствовали врачи самого клуба, которые уверяли, что форвард пропустит всего лишь 5-10 дней для полноценной тренировки.

А на самом деле все оказалось не так оптимистично. После приезда в расположение сборной Бразилии Неймар прошел дополнительное обследование, где ему вынесли окончательный вердикт.

"Неймар прошел все медицинские обследования, мы провели МРТ, которая выявила мышечное повреждение второй степени. Спортсмен продолжает лечение, думаем, он восстановится за две-три недели". Заявление врачей сборной Бразилии

В итоге Неймар точно пропустит предстоящие товарищеские матчи сборной Бразилии против Панамы и Египта.

Плюс к этому, его участие в первом матче ЧМ-2026 против сборной Марокко, который пройдет 14 июня, также под большим вопросом.

Только вчера мы писали, что наставник "пентакампионов" Карло Анчелотти тепло принял Неймара на базе бразильской сборной перед ЧМ-2026.

