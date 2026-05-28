Анчелотти тепло принял Неймара на базе бразильской сборной перед ЧМ-2026

Самая титулованная футбольная сборная мира Бразилии начала свою последнюю подготовку к ЧМ-2026. Все игроки "пентакампионов" уже прибыли на тренировочную базу CBF, в числе которых и Неймар, прилетевший на своем вертолете, сообщает Zakon.kz.

34-летняя звезда "Сантоса" прилетел на вертолете прямо на базу сборной Бразилии, где его приветствовали многочисленные болельщики.

А уже в самом тренировочном комплексе нападающий трепетно поздоровался со своими коллегами, включая и главного тренера пятикратных чемпионов мира – Карло Анчелотти.

Спустя время форвард со своими партнерами уже появился на тренировке бразильской дружины, пока только в облегченном режиме, так как он на прошлой неделе перенес небольшую травму.

Как известно, 19 мая Анчелотти после долгих раздумий включил Неймара в состав своей команды для поездки на ЧМ-2026.

После чего сам футболист прослезился и высказал свои эмоции про эту новость.