#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
Спорт

Анчелотти тепло принял Неймара на базе бразильской сборной перед ЧМ-2026

Футбол Встреча Неймар, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 12:37 Фото: Instagram/brasil
Самая титулованная футбольная сборная мира Бразилии начала свою последнюю подготовку к ЧМ-2026. Все игроки "пентакампионов" уже прибыли на тренировочную базу CBF, в числе которых и Неймар, прилетевший на своем вертолете, сообщает Zakon.kz.

34-летняя звезда "Сантоса" прилетел на вертолете прямо на базу сборной Бразилии, где его приветствовали многочисленные болельщики.

А уже в самом тренировочном комплексе нападающий трепетно поздоровался со своими коллегами, включая и главного тренера пятикратных чемпионов мира – Карло Анчелотти.

Спустя время форвард со своими партнерами уже появился на тренировке бразильской дружины, пока только в облегченном режиме, так как он на прошлой неделе перенес небольшую травму.

Как известно, 19 мая Анчелотти после долгих раздумий включил Неймара в состав своей команды для поездки на ЧМ-2026.

После чего сам футболист прослезился и высказал свои эмоции про эту новость.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Комент Игрока
17:57, 20 мая 2026
Неймар не сдержал своих эмоций после вызова в сборную Бразилию на ЧМ-2026
Тренер Карло Анчелотти
17:40, 10 сентября 2025
Анчелотти уверен в успехе бразильской сборной на ЧМ-2026 по футболу
Футбол Состав ЧМ-2026
12:10, 22 мая 2026
Германия назвала состав своих футболистов для выступления на ЧМ-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Райан Гарсия
13:47, Сегодня
Гарсия предложил Царукяну "попробовать забрать" его деньги после проигранного спора
&quot;Миша, ты заигрался&quot;: тренер Круглыхина отреагировала на скандал с зарплатой Шайдорова
13:24, Сегодня
"Миша, ты заигрался": тренер Круглыхина отреагировала на скандал с зарплатой Шайдорова
Конор Макгрегор
12:42, Сегодня
На возвращение Конора Макгрегора против Макса Холлуэя проданы все билеты
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура Сатпаев или Амир
12:15, Сегодня
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура - Сатпаев или Амир
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: