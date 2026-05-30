Спорт

19-летний Фонсека сенсационно обыграл Джоковича на "Ролан Гаррос-2026"

Теннис Победа Джокович, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 08:33
Четвертая ракетка мира и самый титулованный игрок за всю историю мирового тенниса, серб Новак Джокович остался за бортом Открытого чемпионата Франции. Накануне он уступил бразильцу Жоау Фонсеке в рамках третьего круга данного турнира, сообщает Zakon.kz.

39-летний легендарный спортсмен впервые в карьере проиграл тинейджеру на турнире "Большого шлема". Бразилец годится ему почти в сыновья, Жоау только в августе исполнится 20 лет.

Битва двух поколений мирового тенниса продлилась 4 часа и 57 минут, где Новак Джокович вел по ходу встречи 6:4, 6:4. Но затем физические кондиции игроков, плюс погодные условия вмешались в сценарий матча, где бразилец сумел перевернуть все в свою пользу – 6:3, 7:5, 7:5.

Как отмечают эксперты, Джокович впервые за карьеру проиграл представителю бразильской школы тенниса. За карьеру серб победил шесть игроков из этой страны.

"Я действительно не верил, просто играл и наслаждался присутствием на корте. Получил удовольствие от игры против идола, который есть у тенниса. Мне приятно даже просто выйти с ним на один корт. Это мой дебютный матч против него. Я очень счастлив, не думал об изменениях кондиций, просто старался пробивать по мячу как можно быстрее. Джокович вообще не промахивался, думаю, что ему 20 лет. С наступлением темноты почувствовал, что игра замедлилась и мне это помогло. Из-за жары мне было непросто". Жоау Фонсека

Теперь соперником Фонсеки в четвертом круге "Ролан Гаррос" будет Каспер Рууд (Норвегия), который в другом пятисетовом матче переиграл американца Томми Пола. Еще одну сенсацию дня сотворил голландец, 106-я ракетка мира Йеспер де Йонг, обыгравший россиянина Карена Хачанова.

Также порадовал своих фанатов чешский теннисист Якуб Меншик, который вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, сломив сопротивление австралийца Алекса Де Минаура (7-я ракетка мира) со счетом 0:6, 6:2, 6:2, 6:3.

А казахстанские болельщики порадовались за Анну Данилину, которая уже выиграла свой второй матч в парном разряде французского чемпионата. Накануне она с помощью Александры Крунич (Сербия) в 1/16 финала переиграли дуэт Майи Джойнт (Австралия) и Ханны Вандевинкель (Бельгия) – 6:2, 6:3.

Куандык Шынасилов
