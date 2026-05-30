Спорт

Бибисара Асаубаева уступила лидерство на турнире в Норвегии

Казахстанская гроссмейстер, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 02:30 Фото: Instagram/bibisarachess
В Норвегии после дня отдыха продолжились состязания престижного шахматного турнира Norway Chess. В четвертом туре казахстанская гроссмейстер Бибисара Асаубаева встретилась с чемпионкой мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, основная партия в классическом формате закончилась вничью, но в мини-матче "армагеддон" сильнее оказалась Асаубаева, заработав 1,5 очка в общую копилку.

В пятом туре казахстанка противостояла украинской шахматистке Анне Музычук. Классическая партия вновь принесла ничейный результат, но на тай-брейке в армагеддоне сильнее оказалась оппонентка.

По регламенту турнира Музычук забрала 1,5 балла, а Асаубаева за этот игровой день 1 очко. Из-за этого Асаубаева сместилась на вторую строчку в таблице, пропустив вперед Дивью Дешмух из Индии.

Так казахстанка отстает от нового лидера всего на пол-очка и все еще имеет шансы на итоговую победу.

Ранее мы писали о том, как казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выступила в четвертом туре турнира Norway Chess Women-2026.

