Спорт

Стало известно, кому "Барыс" предложил новые соглашения

Фото: Instagram/barys_official
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" сделал квалификационные предложения трем хоккеистам и сохранил за собой права на их дальнейшее выступление в составе команды, сообщает Zakon.kz.

Вратарю Адам Шил предложен новый односторонний контракт сроком на два сезона. Нападающие Батырлан Муратов и Максим Мухаметов получили предложения о заключении двухсторонних соглашений (КХЛ/Pro Ligasy), также рассчитанных на два года.

Действующие контракты всех трех игроков истекают 31 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что хоккеисты Казахстана с победы стартовали на чемпионате мира в Польше.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
