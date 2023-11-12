Стал известен предварительный состав "Барыса" на матч с "Северсталью"
Фото: Telegram/barys_hc
12 ноября в 17:00 по Астане казахстанский хоккейный клуб "Барыс" сыграет на домашнем льду против российской команды "Северсталь", сообщает Zakon.kz.
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Казахстанская дружина опубликовала свой предварительный состав
Фото: Telegram/barys_hc
- Барбер – Апальков – Оберг, Скленичка (А) – Ножье;
- Савицкий (А) – Шестаков (С) – Муратов, Бекетаев – Шалапов;
- Омирбеков – Червени – Рахманов, Гайтамиров – Королёв;
- Мусоров – Гурков – Оспанов, Нургалиев – Никитин.
- Вратари: Паскуале(Шутов).
Матч Континентальной хоккейной лиги пройдет на льду "Барыс Арены".
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