Стал известен предварительный состав "Барыса" на матч с "Северсталью"

12 ноября в 17:00 по Астане казахстанский хоккейный клуб "Барыс" сыграет на домашнем льду против российской команды "Северсталь", сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская дружина опубликовала свой предварительный состав

Фото: Telegram/barys_hc

Барбер – Апальков – Оберг, Скленичка (А) – Ножье;

Савицкий (А) – Шестаков (С) – Муратов, Бекетаев – Шалапов;

Омирбеков – Червени – Рахманов, Гайтамиров – Королёв;

Мусоров – Гурков – Оспанов, Нургалиев – Никитин.

Вратари: Паскуале(Шутов).

Матч Континентальной хоккейной лиги пройдет на льду "Барыс Арены".

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