Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Стал известен предварительный состав "Барыса" на матч с "Северсталью"

хоккей Фото: Telegram/barys_hc
12 ноября в 17:00 по Астане казахстанский хоккейный клуб "Барыс" сыграет на домашнем льду против российской команды "Северсталь", сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Казахстанская дружина опубликовала свой предварительный составсостав

Фото: Telegram/barys_hc

  • Барбер – Апальков – Оберг, Скленичка (А) – Ножье;
  • Савицкий (А) – Шестаков (С) – Муратов, Бекетаев – Шалапов;
  • Омирбеков – Червени – Рахманов, Гайтамиров – Королёв;
  • Мусоров – Гурков – Оспанов, Нургалиев – Никитин.
  • Вратари: Паскуале(Шутов).

Матч Континентальной хоккейной лиги пройдет на льду "Барыс Арены".

Материал по теме

Арбитру попали в лицо шайбой в матче КХЛ

Канадский нападающий Энтони Камара, который 8 ноября расторг контракт с "Нефтехимиком", 9 ноября стал игроком "Барыса".

Читайте также

"Челси" – "Манчестер Сити"
Под натиском критики: "Челси" готовится к бою с "Манчестер Сити"
Криштиану Роналду
"Аль-Наср" с Роналду удерживает серию без поражений в 18 матчей
Алекс Перейра
Перейра стал чемпионом UFC в полутяжелом весе
Мухит Турсынали
Россия Барыс Астана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам"
расследование
Дело об убийстве жены Бишимбаева прокомментировали в полиции
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
Магнитная буря накроет Землю 12 ноября
Магнитная буря накроет Землю 12 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления