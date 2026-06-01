Спорт

Асаубаева упрочила лидерство на Norway Chess Women-2026

Шахматистка, гросмейстер, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 02:30 Фото: Instagram/bibisarachess
Казахстанская гросмейстер Бибисара Асаубаева укрепила позиции на турнире Norway Chess Women-2026, который идет в столице Норвегии – Осло, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в рамках седьмого игрового дня лидер соревнований победила представительницу Китая Чжу Цзиньэр. Казахстанка уверенно завоевала максимальные три очка.

Благодаря этому результату Асаубаева сохранила статус единоличного лидера турнира. Теперь ее преимущество над занимающей вторую строчку индийской шахматисткой Дивьей Дешмух достигло четырех очков.

В следующем туре болельщиков ожидает принципиальное противостояние: Бибисара сыграет против Дешмух, которая считается ее ближайшей преследовательницей в борьбе за победу на турнире.

После семи туров положение участниц выглядит так:

  1. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 12,5 очка
  2. Дивья Дешмух (Индия) – 8,5
  3. Анна Музычук (Украина) – 8,0
  4. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 8,0
  5. Чжу Цзиньэр (Китай) – 7,0

Ранее на открытом чемпионате Норвегии по шахматам стартовали поединки второго круга, где казахстанка Бибисара Асаубаева белыми фигурами одержала победу над Хампи Конеру из Индии.

