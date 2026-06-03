Асаубаева разгромила Дешмух и близка к триумфу на Norway Chess-2026

2 июня в рамках крупного шахматного турнира Norway Women Chess в Осло прошла битва двух ее лидеров – казахстанки Бибисары Асаубаевой и Дивьи Дешмух из Индии, сообщает Zakon.kz.

В этой встрече наша шахматистка, играя черными фигурами, одержала ключевую победу в классической партии.

Лидер турнира не растерялась под давлением соперницы и переломила ход игры, когда Дивье не хватило времени. Асаубаева превратила свою атаку в победу и набрала важные три очка.

Тем самым Бибисара укрепила свои позиции на вершине турнирной таблицы, набрав 15,5 очка и за два тура до финиша имеет прекрасные шансы на победу в Открытом чемпионате Норвегии.

Но до полного успеха лидеру женской сборной Казахстана нельзя терять много очков. За ней гонятся Анна Музычук (10,5), Дивья Дешмух (10) и Чжу Цзинер (10).

Сегодня у участников норвежского турнира выходной день. Состязания продолжатся 4 июня, где Бибисара Асаубаева в предпоследнем девятом туре сразится со своей главной преследовательницей – Анной Музычук из Украины.

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