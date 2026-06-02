Спорт

Бразилия проводила свою сборную на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Поездка ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 15:49 Фото: Instagram/brasil
В ночь на 2 июня на мировое первенство по футболу вылетела самая титулованная сборная среди всех 48 участников будущего турнира – команда Бразилии, которая до этого пять раз становилась лучшей на планете, сообщает Zakon.kz.

Пятикратные чемпионы мира в ранге одного из фаворитов приедут на мундиаль. Звездам бразильского футбола были устроены торжественные проводы в аэропорту, где они получили массу пожеланий от многочисленных фанатов.

"Пентакампионы" с хорошим настроением вылетели в США, так как на днях в товарищеском матче разгромили Панаму со счетом 6:2.

А наставнику бразильской дружины Карло Анчелотти журналисты сделали приятный сюрприз, записав специально для него трогательное видео, где к нему обращаются его внуки.

66-летний итальянский наставник, услышав искренние фразы своих внуков, не сдержал слез.

"Дедушка, мы с тобой. Надеюсь, ты выиграешь чемпионат мира. Надеюсь, мы выиграем у Франции, и у Испании тоже. Удачи на чемпионате, мы тебя любим". Пожелания внуков Карло Анчелотти

Бразилия свой стартовый матч на ЧМ-2026 проведет 14 июня против команды Марокко, затем ждут поединки с Гаити и Шотландией.

Ранее в тренерском штабе Анчелотти появились неутешительные новости по поводу состояния здоровья Неймара.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
