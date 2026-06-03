На "Ролан Гаррос-2026" стали известны имена первых полуфиналистов

В ночь на 3 июня на кортах Парижа завершились первые матчи стадии четвертьфинала Открытого чемпионата Франции по теннису среди мужчин и женщин в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Первой полуфиналисткой нынешнего французского турнира у женщин стала 19-летняя россиянка Мирра Андреева, разгромившая за 56 минут Сорану Кирстя (Румыния) – 6:0, 6:3.

Вторую путевку в 1/2 финала заработала украинка Марта Костюк, обыгравшая свою соотечественницу Элину Свитолину – 6:3, 2:6, 6:2.

Далее на корты Парижа вышли представители мужской сетки, где сначала немецкий теннисист Александр Зверев в первом четвертьфинале победил 19-летнего испанца Рафаэля Ходара – 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.

Для второй ракетки текущего турнира, 29-летнего Зверева, это уже пятый полуфинал на "Ролан Гаррос".

Александр за выход в финал соревнований сразится с Якубом Меншиком (Чехия), который в своем поединке 1/4 финала одолел еще одного 19-летнего таланта из Бразилии Жоао Фонсека – 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).

Остальные четвертьфинальные встречи в одиночном разряде пройдут 3 июня вечером.

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