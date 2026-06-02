Спорт

Суперкомпьютер назвал главного фаворита мундиаля за 10 дней до его старта

Фото: Instagram/SEFUTBOL
Ровно 10 дней осталось до начала главного спортивного мероприятия нынешнего сезона – чемпионата мира по футболу 2026 года, где за трофей впервые в истории поспорят 48 сборных, сообщает Zakon.kz.

По версии Суперкомпьютера Opta в предстоящем мундиале успеха добьются футболисты сборной Испании, шансы которых оцениваются в 16,1%. 

На второй строчке списка фаворитов стоит Франция, вероятность их триумфа равна 13%.

Также одним из возможных победителей будущего турнира считают Англию – 11,2%.

Что касается шансов действующих победителей мирового чемпионата, сборной Аргентины, то им отдана четвертая позиция (10,36%).

В топ-10 рейтинга соискателей медалей ЧМ-2026 вошли: Португалия (7,00%), Бразилия (6,61%), Германия (5,12%), Нидерланды (3,62%), Норвегия (3,51%) и Бельгия (2,37%).

Предстоящий мундиаль пройдет на территории трех государств, в Мексике, США и Канаде, в период с 11 июня по 19 июля.

Испания на групповом раунде в ранге действующего чемпиона Европы встретится с Уругваем, Саудовской Аравией и Кабо-Верде.

Между тем победители Лиги чемпионов УЕФА в прошедшие выходные побывали на приеме у президента Франции.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
