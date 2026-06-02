Спорт

Определились все четвертьфиналисты в мужской и женской сетке "Ролан Гаррос"

Теннис Четвертьфинал Путевка, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 09:45
Поздно вечером 1 июня на кортах Парижа стали известны имена всех участников стадии 1/4 финала Открытого чемпионата Франции-2026 среди мужчин и женщин в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Нынешний розыгрыш "Ролан Гаррос" очень богат на различные сенсации и кто был готов физически терпеть жару, а также психологически устойчив на пятисетовые баталии, те прошли в восьмерку сильнейших текущих состязаний.

Последней четвертьфиналисткой у женщин стала первая ракетка мира Арина Соболенко, обыгравшая японку Наоми Осаку – 7:5, 6:3. Далее она сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер.

В других встречах за выход в полуфинал французского первенства сразятся:

Анна Калинская (Россия) – Майя Хвалиньская (Польша).

Элина Свитолина (Украина) – Марта Костюк (Украина).

Мирра Андреева (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния).

Что касаемо мужской сетки Открытого чемпионата Франции-2026, то здесь тоже хватает место сюрпризам.

Одним из которых стал итальянский теннисист Маттео Арнальди, который в матче четвертого круга обыграл американца Фрэнсиса Тиафо – 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Теперь на пути к 1/2 финала его ждет сражение со своим соотечественником Маттео Берреттини.

В остальных парах 1/4 финала мужского одиночного разряда данного турнира померятся силами:

Феликс Оже-Альяссим (Франция) – Флавио Коболли (Италия).

Якуб Меншик (Чехия) – Жоау Фонсека (Бразилия).

Александр Зверев (Германия) – Рафаэль Ходар (Испания).

Если теннисисты спокойно продолжают определять лучшего на французских кортах, то в самой столице на днях было не спокойно, после беспорядков, которое устроили болельщики в честь празднования победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов УЕФА.

