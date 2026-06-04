Уволенный из UFC казахстанец подписал новый контракт

Файтеры Азат Максум по прозвищу "Казах" и другой его соотечественник Жасулан Акимжан подписаны в российский промоушен АСА, где могут выступить 17 июля на турнире в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, 31-летний казахстанец после трех поражений подряд был уволен из UFC и ушел в свободное плавание. Единственное появление Азата состоялось 7 февраля в Ташкенте в узбекистанском промоушене Mangu MMA, где Максум вышел на бой с Рамазаном Темировым.

В этой битве по правилам грэпплинга победитель выявлен не был.

С тех пор Азат ни разу не выступал в октагоне, но теперь может совершить триумфальное возвращение в культурной столице Казахстана.

Ранее стал известен состав сборной Казахстана на этапе European Cup по дзюдо в Чехии.