Уволенный из UFC казахстанец подписал новый контракт
Фото: Instagram/aza.maksum
Файтеры Азат Максум по прозвищу "Казах" и другой его соотечественник Жасулан Акимжан подписаны в российский промоушен АСА, где могут выступить 17 июля на турнире в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, 31-летний казахстанец после трех поражений подряд был уволен из UFC и ушел в свободное плавание. Единственное появление Азата состоялось 7 февраля в Ташкенте в узбекистанском промоушене Mangu MMA, где Максум вышел на бой с Рамазаном Темировым.
В этой битве по правилам грэпплинга победитель выявлен не был.
С тех пор Азат ни разу не выступал в октагоне, но теперь может совершить триумфальное возвращение в культурной столице Казахстана.
Ранее стал известен состав сборной Казахстана на этапе European Cup по дзюдо в Чехии.
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