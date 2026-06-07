Спустя 30 лет Германия снова празднует победу на турнире "Большого шлема"

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем "Ролан Гаррос" – второго турнира серии "Большого шлема" в сезоне, который завершился в Париже. В финале он обыграл итальянца Флавио Коболли. Призовой фонд соревнований превысил 61 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Финальный матч получился напряженным и завершился в пяти сетах – 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Зверев сумел лучше провести решающий отрезок встречи и добился победы, пишет РБК.

Для немецкого теннисиста это был четвертый финал турниров "Большого шлема" в карьере. Ранее он уступал в решающих матчах, однако в Париже смог прервать неудачную серию и завоевать долгожданный титул.

На пути к трофею Зверев проиграл лишь два сета. Кроме того, он подтвердил статус одного из лидеров мирового тенниса, сохранив третью позицию в обновлённом рейтинге ATP.

Флавио Коболли, для которого этот финал стал первым на турнирах "Большого шлема", по итогам обновления рейтинга поднимется в топ-10.

Ранее сообщалось, что в финале "Ролан Гаррос" закончилось фантастическое выступление 114-й ракетки мира.