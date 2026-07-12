Синнер выиграл Уимблдон и завоевал пятый титул Большого шлема

Первая ракетка мира Янник Синнер стал победителем Уимблдонского турнира, обыграв в финале немца Александра Зверева, сообщает Zakon.kz.

Матч продолжался 3 часа 46 минут и завершился победой итальянца со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Для 23-летнего Синнера этот титул стал первым на Уимблдоне, пятым на турнирах Большого шлема и 30-м в карьере на уровне ATP. Зверев впервые дошел до финала британского мейджора.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Казахстана уступила в полуфинале турнира категории WTA 125 в Бостаде (Швеция).