Синнер выиграл Уимблдон и завоевал пятый титул Большого шлема
Фото: Instagram/janniksin
Первая ракетка мира Янник Синнер стал победителем Уимблдонского турнира, обыграв в финале немца Александра Зверева, сообщает Zakon.kz.
Матч продолжался 3 часа 46 минут и завершился победой итальянца со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
Для 23-летнего Синнера этот титул стал первым на Уимблдоне, пятым на турнирах Большого шлема и 30-м в карьере на уровне ATP. Зверев впервые дошел до финала британского мейджора.
Ранее сообщалось, что вторая ракетка Казахстана уступила в полуфинале турнира категории WTA 125 в Бостаде (Швеция).
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