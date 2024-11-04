Александр Зверев стал чемпионом "Мастерса" в Париже и вышел в лидеры сезона по количеству побед

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция). В финале он обыграл француза Уго Умбера (18 АТР) со счетом 6:2, 6:2, сообщает Zakon.kz.

Матч продолжался всего 1 час 15 минут. За это время Зверев выполнил четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести (67%). На счету Умбера три эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

После этого успеха в Париже Александр Зверев вернется на вторую строчку мирового рейтинга. Также для немца это 23-й титул в карьере – второй в сезоне и седьмой в "Мастерс".

Представлен видеообзор финальной игры.





Немецкий теннисист вышел в лидеры сезона-2024 по количеству побед. Он имеет в своем активе 66 выигранных матчей по итогам года. По этому показателю Зверев обогнал первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. На третьем месте находится четырехкратный чемпион турниров "Большого шлема" испанец Карлос Алькарас (52 победы). Четвертую строчку занял финалист US Open 2024 американец Тейлор Фриц (49), пятую – норвежец Каспер Рууд (48).

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Кроме того, Александр Зверев стал вторым представителем Германии, выигравшим "Мастерс" в Париже. До него триумфатором "тысячника" в столице Франции становился Борис Беккер в 1992 году.

Шестикратный победитель турниров "Большого шлема" Борис Беккер становился победителем "Мастерса" в Париже три раза (1986, 1989, 1992). Больше никто из представителей Германии не выигрывал соревнования в Берси. Турнир проводится с 1968 года.

Александр Зверев прокомментировал свою победу в Париже.

"Я знал, что должен был сыграть именно так, как и сыграл, чтобы победить сегодня. Конечно, Уго – невероятный игрок, но здесь, в Париже, он играет даже лучше, чем обычно. Я знал, что толпа будет гнать его вперед. Так что мне пришлось абстрагироваться от толпы. И я рад, что мне это удалось. Не было никакой гарантии, что я вернусь на этот уровень после "Ролан Гаррос – 2022", когда я практически сломал себе все, что мог, в своей лодыжке. Именно поэтому выиграть этот титул здесь, в Париже, очень многое значит для меня. Я уверен, что это важно и для всех, кто сидит в моей ложе. Спасибо, что вы так много для меня сделали", – приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Ранее на АТР 1000 в Париже лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик во втором круге проиграл датчанину Хольгеру Руне со счетом 4:6, 2:6.