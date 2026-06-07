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Спорт

Данилина и Крунич остановились в шаге от титула "Ролан Гаррос"

Анна Данилина остановилась в шаге от титула Ролан Гаррос, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 23:12 Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина и представительница Сербии Александра Крунич не смогли завоевать титул парного разряда на Открытом чемпионате Франции, сообщает Zakon.kz.

В финале турнира "Большого шлема" второй сеяный дуэт уступил лидерам посева – Катерине Синяковой и Тэйлор Таунсенд. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась победой соперниц в двух сетах – 6:2, 7:5.

Для Данилиной и Крунич это уже второй подряд выход в финал "Ролан Гаррос". Год назад теннисистки также добрались до решающего матча, однако тогда уступили итальянскому тандему.

Несмотря на поражение, казахстанско-сербская пара вновь подтвердила статус одной из сильнейших на мировом уровне. В настоящее время Анна Данилина занимает шестое место в парном рейтинге WTA.

На счету казахстанской спортсменки также есть титул победительницы Открытого чемпионата США 2023 года в смешанном разряде.

Ранее сообщалось, что Анна Данилина второй раз в карьере пробилась в финал "Ролан Гаррос".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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