Кого наказали после ситуации с Михаилом Шайдоровым, рассказал министр

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 9 июня 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал ситуацию с фигуристом Михаилом Шайдоровым, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее фигурист жаловался на то, что ему не выплатили обещанные гонорары.

"Вопрос по контракту Михаила Шайдорова полностью решен, условия договора были разъяснены, а сам договор подписан. Договор стандартный и составлен согласно мировой практике, рекомендациям антидопингового агентства и ВАП. Мы не можем разработать отдельный договор для отдельного спортсмена, во всех договорах единые правила", – сказал Мырзабосынов.

По его словам, договор был изучен министром вместе с Шайдоровым.

"Мы вместе с Михаилом изучили и сделали выводы. Действительно, с обеих сторон были нарушены коммуникации (менеджеры-исполнители), неправильно разъяснили, в связи с этим произошла данная ситуация. С двух сторон менеджеры-исполнители не доработали, они понесли наказание", – добавил министр.

Журналисты также уточнили у него, остался ли в контракте с Шайдоровым пункт об обязательном завоевании медали на Олимпийских играх 2030 года, а также о контракте с Софьей Самоделкиной.

"По Софье Самоделкиной, да. Тоже контракт подписан, никаких проблем нет. Команда Михаила Шайдорова готовится к США, будет учебный тренировочный месяц, с продолжительностью два месяца. Он не обязывает возвращение каких-то финансовых средств, просто это контракт, во всех видах спорта у нас есть прогнозы. И даже перед зимними Олимпийскими играми мы с вами здесь дискутировали, что мы давали обязательства по медалям. Тогда озвучивалось, сколько будут медалей. Тогда мы прогнозировали, что 8 лет не было медалей вообще. Мы обязались тогда, что будет на этой Олимпиаде одна медаль и эту задачу мы с командой, я считаю, максимально выполнили", – заявил глава Минспорта.

27 мая 2026 года на YouTube-канале Тимура Балымбетова вышло большое интервью с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым. В нем фигурист заявил, что после завоевания "золота" в Милане ему и его команде перестали выплачивать зарплату. Также он поднял вопросы присвоения спортивного звания и предоставления предусмотренных государством мер поддержки.

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1 июня в Минспорта РК заявили, что новый контракт с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым подписан. Как заверил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, "вытекающие из этого контракта обязательства будут выполнены и произведены все соответствующие выплаты".