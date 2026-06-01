"Контракт подписан": в Минспорта сделали новое заявление по ситуации с Михаилом Шайдоровым

Сегодня, 1 июня 2026 года, в Министерстве туризма и спорта (МТС) Казахстана заявили, что новый контракт с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым подписан, сообщает Zakon.kz.

Официальное заявление от имени ведомства сегодня, 1 июня 2026 года, сделал вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев:

"Хотел бы сразу сказать, что Михаил Шайдоров – это легенда казахстанского спорта, это человек, который вписал свое имя золотыми буквами в историю казахстанского спорта. И мы всецело поддерживаем Михаила во всех его начинаниях и желаем ему только новых больших побед. Относительно контракта, который все активно обсуждают, хотел бы сказать, что Михаил его подписал. И все это подписание у нас прошло в рамках правового поля. Стороны пришли к обоюдному согласию, обсудили все пункты, и на сегодняшний день контракт подписан".

Он уточнил, что сразу же после того, как документ был подписан, министерство его приняло в работу.

"Вытекающие из этого контракта обязательства будут выполнены и произведены все соответствующие выплаты", – заверил Серик Жарасбаев.

Также вице-министр рассказал, что через несколько дней Шайдоров улетит в США, и назвал причину.

"Хотел бы отметить, что уже 5 июня Михаил совместно со своей командой выезжает в Штаты, для того чтобы продолжить свою спортивную подготовку к предстоящему сезону", – уточнил Серик Жарасбаев.

Вместе с тем он анонсировал встречу с фигуристом в министерстве.

"В ближайшее время Михаил приедет на встречу в Министерство туризма и спорта, где мы совместно обсудим все вопросы: подготовка его к следующему олимпийскому циклу, к новым соревнованиям, и в том числе совместные вопросы по развитию фигурного катания в нашей стране", – заключил Серик Жарасбаев.

27 мая 2026 года на YouTube-канале Тимура Балымбетова вышло большое интервью с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым. В нем фигурист заявил, что после завоевания "золота" в Милане ему и его команде перестали выплачивать зарплату. Также он поднял вопросы присвоения спортивного звания и предоставления предусмотренных государством мер поддержки.

На заявления Михаила Шайдорова, которые вызвали общественный резонанс, отреагировали в Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта Казахстана. В ведомстве сообщили, что с марта текущего года в связи со вступлением в новый олимпийский цикл запланировано заключение нового трудового договора. По данным Минспорта, процесс подписания затянулся из-за того, что "на сегодняшний день проект контракта находится на стадии взаимного обсуждения и согласования юридических деталей между сторонами".

Материал по теме Выяснилось, на каких условиях теперь будет работать Шайдоров по новому контракту

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием к министру туризма и спорта РК Ерболу Мырзабосынову. Глава ведомства разъяснил причины возникшей ситуации и рассказал, на каком этапе сегодня находятся все вопросы, касающиеся олимпийского чемпиона.

29 мая Михаил Шайдоров принял неожиданное решение по невыплаченной зарплате.