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Общество

Построить новый конгресс-центр в Алматы призывает министр туризма и спорта

Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 10:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 9 июня 2026 года на заседании правительства заявил о большом потенциале конгрессно-делового туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в прошлом году в стране было проведено 13 международных мероприятий, которые принесли экономике около 18 млн долларов.

"Для укрепления позиций Казахстана на международном рынке необходимо устранить существующие инфраструктурные ограничения. В частности, Алматы как основной центр деловой активности нуждается в современном конгрессно-выставочном комплексе международного уровня", – сказал Мырзабосынов.

Он призвал коллег принять соответствующее решение по этому вопросу.

Ранее глава Минтуризма назвал основные недостатки туристкой сферы.

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Азамат Сыздыкбаев
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