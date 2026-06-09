Построить новый конгресс-центр в Алматы призывает министр туризма и спорта

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 9 июня 2026 года на заседании правительства заявил о большом потенциале конгрессно-делового туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в прошлом году в стране было проведено 13 международных мероприятий, которые принесли экономике около 18 млн долларов.

"Для укрепления позиций Казахстана на международном рынке необходимо устранить существующие инфраструктурные ограничения. В частности, Алматы как основной центр деловой активности нуждается в современном конгрессно-выставочном комплексе международного уровня", – сказал Мырзабосынов.

Он призвал коллег принять соответствующее решение по этому вопросу.

Ранее глава Минтуризма назвал основные недостатки туристкой сферы.