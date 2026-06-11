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Спорт

Казахстан уступил Мексике в борьбе за полуфинал Кубка мира по стрельбе из лука в Турции

Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 21:48 Фото: olympic.kz
В Анталье (Турция) продолжается третий этап Кубка мира по стрельбе из лука. Представители сборной Казахстана на международном турнире в очередной раз вошли в число десяти сильнейших, сообщает Zakon.kz.

Виктория Лян и Акбарали Карабаев в соревнованиях по стрельбе из блочного лука среди смешанных команд дошли до четвертьфинала этапа Кубка мира. В этом раунде казахстанские лучники встретились с командой Мексики. Победу в противостоянии одержали соперники – 158:155. В итоговом протоколе Лян и Карабаев заняли шестое место.

Отметим, что на пути к четвертьфиналу казахстанцы одержали победы над Малайзией и Германией.

Днем ранее Виктория Лян, Диана Юнусова и Адель Жексенбинова в женских командных соревнованиях заняли седьмое место. У мужчин в этом виде программы Акбарали Карабаев, Муса Дильмухамет и Андрей Тютюн финишировали десятыми.

Ранее сообщалось, что казахстанские лучники дважды финишировали в топ-10 на этапе Кубка мира в Анталье.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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