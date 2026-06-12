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Спорт

Рыбакина обыграла действующую чемпионку в Лондоне, Бублик вышел в полуфинал в Германии

Рыбакина и Бублик выступили , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 22:17 Фото: Instagram/lenarybakina/bublik
Казахстанские теннисисты успешно открывают сезон: Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал престижного турнира в Лондоне, а Александр Бублик гарантировал себе место в полуфинале соревнований в Германии, передает Zakon.kz.

Как сообщает 12 июня 2026 года издание Sports.kz, на стадии 1/8 финала Рыбакина встретилась с представительницей Германии Татьяной Марией (52-е место), которая является действующей чемпионкой турнира, и победила ее по итогам трех сетов – 6:7, 7:5, 6:0.

Таким образом, Елена стала четвертьфиналисткой Queen’s Club Championships.

В этом году призовой фонд турнира в Лондоне составляет 1,9 млн долларов. Победительница одиночного разряда заработает 294 445 долларов, а также получит 500 рейтинговых очков. Отметим, что Елена Рыбакина считается главным фаворитом – она посеяна под первым номером.

Между тем Александр Бублик в Германии в рамках четвертьфинала турнира серии ATP 250 BOSS OPEN встретился с французом Джованни Мпетши-Перрикаром, занимающим 93-е место в рейтинге ATP. Матч продолжался полтора часа и завершился победой 11-й ракетки мира в двух сетах с одинаковым счетом – 7:6, 7:6.

Таким образом, лидер сборной Казахстана пробился в полуфинал соревнований, где сыграет с победителем противостояния между итальянцем Маттиа Беллуччи (78-й номер мирового рейтинга) и девятой ракеткой мира американцем Тэйлором Фрицем.

Соревнования проходят в Штутгарте с 8 по 15 июня. Призовой фонд турнира превышает 768 тысяч евро, а победитель одиночного разряда получит 116 855 евро призовых и 250 рейтинговых очков.

Ранее сообщалось, что матч Елены Рыбакиной в Лондоне неожиданно отменили.

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Канат Болысбек
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