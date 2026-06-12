Матч Елены Рыбакиной в Лондоне неожиданно отменили

Организаторы турнира HSBC Championships в Лондоне полностью отменили выступление казахстанки Елены Рыбакиной и игровой день из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в результате матч 1/8 финала с участием первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной против немецкой теннисистки Татьяны Марии не состоится 11 июня и перенесен на следующий игровой день.

"Лондонская погода сегодня оказалась не на нашей стороне. Все матчи дня отменены. Продолжим завтра", – говорится в сообщении официального аккаунта турнира в социальной сети X.

Также на 12 июня перенесли четвертьфинальный матч в парном разряде с участием другой представительницы Казахстана Анны Данилиной.

Ранее мы писали, что Рыбакиной предстоит сыграть с обошедшей ее чемпионкой на травяном турнире.