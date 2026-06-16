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Спорт

Александр Бублик "замер" в шаге от четвертьфинала топового турнира в Германии

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 08:22 Фото: Instagram/zizoubergs
Казахстанский теннисист Александр Бублик не прошел в четвертьфинал парного разряда турнира ATP 500 Terra Wortmann Open, который идет в Галле (Германия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в дуэте с бельгийцем Зизу Бергсом в первом круге он уступил паре Марсело Мело (Бразилия)/Александр Зверев (Германия) – 4:6, 7:6, 10:5.

Встреча шла 1 час 26 минут. До этого соперники на корте не встречались. В матче за выход в полуфинал Мело и Зверев встретятся с победителями встречи Б. Шелтон (США)/Ф. Коболли (Италия) – Адам Павлашек (Чехия)/А. Вавассори (Италия).

Ранее сообщалось, что лидер казахстанского тенниса приглашен в состав сборной мира на Кубок Лэйвера.

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