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Спорт

Бразилия не смогла победить Марокко на ЧМ-2026

Марокко и Бразилия, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 05:19 Фото: Instagram/equipedumaroc
Подошел к концу матч 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Марокко. Команды играли на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Чемпионат, в качестве главного арбитра выступил Славко Винчич (Марибор, Словения). Игра завершилась со счетом 1:1.

На 21-й минуте полузащитник Исмаэль Сайбари вывел сборную Марокко вперед, перекинув вратаря Алисона. На 32-й минуте бразилец Винисиус Жуниор уравнял шансы на победу.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре – с Шотландией (25 июня).

Марокко во 2-м туре сыграет со сборной Шотландии (20 июня), а в 3-м туре – с национальной командой Гаити (25 июня). В 1-м туре Шотландия и Гаити сыграют друг с другом.

Ранее, 12 июня, матч 1-го тура группы B Чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Канады и Боснии и Герцеговины подошел к концу.

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Аксинья Титова
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