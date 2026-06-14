Бразилия не смогла победить Марокко на ЧМ-2026
Фото: Instagram/equipedumaroc
Подошел к концу матч 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Марокко. Команды играли на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (США), сообщает Zakon.kz.
Как пишет Чемпионат, в качестве главного арбитра выступил Славко Винчич (Марибор, Словения). Игра завершилась со счетом 1:1.
На 21-й минуте полузащитник Исмаэль Сайбари вывел сборную Марокко вперед, перекинув вратаря Алисона. На 32-й минуте бразилец Винисиус Жуниор уравнял шансы на победу.
Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре – с Шотландией (25 июня).
Марокко во 2-м туре сыграет со сборной Шотландии (20 июня), а в 3-м туре – с национальной командой Гаити (25 июня). В 1-м туре Шотландия и Гаити сыграют друг с другом.
Ранее, 12 июня, матч 1-го тура группы B Чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Канады и Боснии и Герцеговины подошел к концу.
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