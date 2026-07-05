В матче Бразилия – Норвегия Холанд сенсационно выбил соперников с ЧМ по футболу
Первая громкая сенсация в 1/8 финала Чемпионата мира! Норвежцы, благодаря дублю Эрлинга Холанда, впервые в своей истории вышли в четвертьфинал мундиаля.
Эрлинг Холанд открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ с Бразилией. Случилось это на 80-й минуте. Позже он оформил дубль шикарным ударом с левой ноги из-за штрафной, благодаря чему догнал Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров.
В компенсированное время Неймар реализовал пенальти.
В итоге норвежцы победили со счетом 2:1.
Бразилия в пятый раз на последних шести мундиалях не сумела пробиться в полуфинал. До этого в 2006-м, 2010-м, 2018-м, 2022-м годах. Рыдает Бразилия. Рыдают фанаты Неймара.
Только викинги хлоднокровно идут дальше в 1/4 финала, где встретятся с победителем пары Мексика – Англия.
Ранее Франция вышла в 1/4 финала, где теперь встретится со сборной Марокко.