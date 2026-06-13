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Спорт

Канада и Босния и Герцеговина: итоги матча ЧМ-2026

Футболист сбоорной команды Босния и Герцеговина, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 05:22 Фото: Instagram/reprezentacija.ba
12 июня матч 1-го тура группы B чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Канады и Боснии и Герцеговины подошел к концу, сообщает Zakon.kz.

По данным Чемпионат, игра прошла на стадионе "Би-Эм-О Филд" в Торонто. В качестве главного арбитра выступил Факундо Тельо (Аргентина). Игра закончилась вничью со счетом 1:1.

Счет в матче начал нападающий Боснии и Герцеговины Йово Лукич на 21-й минуте. Затем во втором тайме на 79-й минуте форвард команды Канады Кайл Ларин тоже забил гол. Защитник и капитан Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац покинул поле на 84-й минуте из-за травмы.

По итогам этой встречи Канада и Босния и Герцеговина набрали по одному очку и располагаются на первой и второй строчках турнирной таблицы соответственно. 13 июня в рамках матча 1-го тура в этой группе встретятся Катар и Швейцария.

Во 2-м туре канадская национальная команда встретится с Катаром (19 июня), в 3-м туре – со Швейцарией (24 июня). Босния и Герцеговина во 2-м туре сыграет со Швейцарией (18 июня), в 3-м туре – с Катаром (24 июня).

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Ранее сообщалось, что стартовал самый дорогой ЧМ по футболу в истории: итоги первых матчей.

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Аксинья Титова
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