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Спорт

Объявлен оппонент "Тобыла" по второму раунду отбора Лиги конференций

Футбол Соперник Лига конференций, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 20:14 Фото: Instagram/fctobol
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, по исходу которого костанайский "Тобыл" получил в соперники "Паневежис" из Литвы, сообщает Zakon.kz.

Первый матч двух команд запланирован на 23 июля в Литве, а ответный поединок пройдет 30 июля в Казахстане.

Костанайский коллектив в этом сезоне еврокубков участвует в качестве бронзового призера КПЛ-2025, а также обладателя Кубка Казахстана.

Что касается "Паневежиса", то это совсем молодой клуб, который был образован в 2015 году и уже успел стать чемпионом своей страны три года назад.

В прошлом сезоне команда завершила чемпионат Литвы на шестой строчке. Стоимость "Паневежиса" на трансферном рынке составляет 5,58 млн евро.

А накануне "Астана" и "Елимай" узнали своих соперников по первому раунду Лиги конференций УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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