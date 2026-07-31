Определены пары третьего раунда квалификаций Лиги конференций УЕФА

Минувшей ночью завершились все ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, по итогам которых стали известны списки пар следующего этапа данного турнира. В нем примет участие и казахстанский "Тобыл", сообщает Zakon.kz.

Костанайский коллектив в третьем раунде Лиги конференций в предстоящие две недели будет оппонировать сербскому "Партизану".

Клуб из Белграда является одним из самых успешных в своей стране, выиграв в общей сложности 46 трофеев, включая 27 национальных чемпионатов, 16 кубков и 1 Суперкубок.

Команда под руководством Саши Илича завоевала "бронзу" прошлого сербского первенства.

Трансферная стоимость игроков "Партизана" составляет 44,1 млн евро. По сравнению с соперником ценник казахстанской дружины стоит на отметке в 9,78 млн евро.

Первый матч между этими командами состоится в Белграде 6 августа, а ответная игра запланирована на 13 августа в Костанае.

Из других пар третьего раунда отбора Лиги конференций УЕФА нужно отметить следующие противостояния: "Динамо" Киев – Карабах, "Санкт-Галлен" – "Шериф", "Борац Баня-Лука" – МЛ Витебск, "Брага" – "Динамо" Минск, "Дебрецен" – "Копенгаген", "Жальгирис" Вильнюс – "Хайдук" Сплит, "Аякс" – "Шелбурн", "Панатинаикос" – ЦСКА-1948 София.

"Тобыл" перед встречей с "Партизаном" накануне у себя дома был сильнее литовского "Паневежиса".