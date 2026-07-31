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Спорт

Определены пары третьего раунда квалификаций Лиги конференций УЕФА

Футбол Лига конференций УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 09:55 Фото: Instagram/fctobol
Минувшей ночью завершились все ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, по итогам которых стали известны списки пар следующего этапа данного турнира. В нем примет участие и казахстанский "Тобыл", сообщает Zakon.kz.

Костанайский коллектив в третьем раунде Лиги конференций в предстоящие две недели будет оппонировать сербскому "Партизану".

Клуб из Белграда является одним из самых успешных в своей стране, выиграв в общей сложности 46 трофеев, включая 27 национальных чемпионатов, 16 кубков и 1 Суперкубок.

Команда под руководством Саши Илича завоевала "бронзу" прошлого сербского первенства.

Трансферная стоимость игроков "Партизана" составляет 44,1 млн евро. По сравнению с соперником ценник казахстанской дружины стоит на отметке в 9,78 млн евро.

Первый матч между этими командами состоится в Белграде 6 августа, а ответная игра запланирована на 13 августа в Костанае.

Из других пар третьего раунда отбора Лиги конференций УЕФА нужно отметить следующие противостояния: "Динамо" Киев – Карабах, "Санкт-Галлен" – "Шериф", "Борац Баня-Лука" – МЛ Витебск, "Брага" – "Динамо" Минск, "Дебрецен" – "Копенгаген", "Жальгирис" Вильнюс – "Хайдук" Сплит, "Аякс" – "Шелбурн", "Панатинаикос" – ЦСКА-1948 София.

"Тобыл" перед встречей с "Партизаном" накануне у себя дома был сильнее литовского "Паневежиса".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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