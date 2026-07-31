Определены пары третьего раунда квалификаций Лиги конференций УЕФА
Костанайский коллектив в третьем раунде Лиги конференций в предстоящие две недели будет оппонировать сербскому "Партизану".
Клуб из Белграда является одним из самых успешных в своей стране, выиграв в общей сложности 46 трофеев, включая 27 национальных чемпионатов, 16 кубков и 1 Суперкубок.
Команда под руководством Саши Илича завоевала "бронзу" прошлого сербского первенства.
Трансферная стоимость игроков "Партизана" составляет 44,1 млн евро. По сравнению с соперником ценник казахстанской дружины стоит на отметке в 9,78 млн евро.
Первый матч между этими командами состоится в Белграде 6 августа, а ответная игра запланирована на 13 августа в Костанае.
Из других пар третьего раунда отбора Лиги конференций УЕФА нужно отметить следующие противостояния: "Динамо" Киев – Карабах, "Санкт-Галлен" – "Шериф", "Борац Баня-Лука" – МЛ Витебск, "Брага" – "Динамо" Минск, "Дебрецен" – "Копенгаген", "Жальгирис" Вильнюс – "Хайдук" Сплит, "Аякс" – "Шелбурн", "Панатинаикос" – ЦСКА-1948 София.
"Тобыл" перед встречей с "Партизаном" накануне у себя дома был сильнее литовского "Паневежиса".