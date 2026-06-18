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Спорт

Выяснилась истинная причина слез Месси после первого гола в ворота Алжира

Футбол Болезнь Отца, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 13:04 Фото: Instagram/leomessi
Как уже известно, действующие чемпионы мира по футболу, сборная Аргентины, накануне выиграли свой стартовый матч на текущем мундиале, разгромив команду Алжира со счетом 3:0, благодаря хет-трику капитана Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.

В той игре большинство зрителей заметило, что лидер аргентинской дружины после своего первого забитого мяча немного прослезился.

Тогда форвард в послематчевом интервью заявил, что это не связано с футболом, так как он пережил несколько непростых дней.

И вот спустя несколько дней раскрылись подробности той истории. По сведениям издания Vía País, у отца 38-летного форварда Хорхе Месси были серьезные проблемы со здоровьем и как раз его состояние ухудшилось перед стартовой встречей сборной Аргентины на ЧМ-2026.

Как утверждает источник, это стало одной из главных причин эмоционального поведения Лионеля Месси после первого гола в ворота Алжира.

17 июня нападающий "Интер Майами" оформил первый хет-трик ЧМ-2026 и установил ряд других рекордов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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