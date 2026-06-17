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Спорт

Месси оформил первый хет-трик ЧМ-2026 и установил ряд рекордов

Футбол Хет-трик Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 09:58 Фото: Instagram/fifaworldcup
Рано утром 17 июня знаменитый форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола в стартовом матче мундиаля в ворота команды Алжира, что помогло разгромить соперника со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

38-летний футболист открыл счет на 17-й минуте, затем он отличился дважды во втором тайме. Для Месси это его первый хет-трик на чемпионатах мира.

Благодаря этим трем мячам аргентинец повторил рекорд немца Мирослава Клозе по голам на мировых первенствах. У обоих нападающих теперь по 16 взятий ворот.

В итоге Аргентина, как действующий чемпион мира, одержала первую победу на нынешнем турнире, а Лионель героически вернулся в состав после травмы.

"Люблю играть в футбол, это моя страсть с самого детства. Когда в хорошей форме, отдаю на поле все, что могу. Плакал после первого гола, но это было что-то совершенно не связанное с футболом. Пережил несколько трудных дней, но благодарен всей делегации и моим товарищам по команде, потому что они всегда были рядом со мной, придавая мне много сил".Лионель Месси

После успеха над Алжиром южноамериканцы набрали три очка и возглавили группу J. Во втором туре ЧМ-2026 Аргентина 22 июня сыграет с Австрией.

К тому же капитан сборной Аргентины стал первым игроком в истории, который сыграл на шести чемпионатах мира.

Матч против Алжира стал для Месси юбилейным 200-м в майке национальной команды.

За день до стартового поединка на ЧМ-2026 главный тренер аргентинской дружины рассказал о настрое своих подопечных на нынешний турнир.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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