Наставник действующих чемпионов мира рассказал о настрое против Алжира

Рано утром 17 июня на мундиале свой стартовый поединок проведет действующий чемпион мира Аргентина. Команда Лионеля Скалони открывает турнир матчем против Алжира, сообщает Zakon.kz.

Каков же будет старт чемпиона, никто об этом сейчас ничего не скажет, тем более Алжир не команда для битья, и они настроены дать бой дружине Лионеля Месси.

Ну а наставник "бело-голубых" Скалони перед встречей с "лисами пустынь" уверен в себе и в своих звездных подопечных.

"По опыту ЧМ-2022 знаем, что первый матч не имеет решающего значения, хотя он и важен. Уверены, что все не заканчивается на первой игре, предстоит сыграть против хорошей команды с отличным составом. Подходим к матчу в хорошей форме. Сделаем все, что в наших силах, ради нашей сборной и страны. Опыт дает спокойствие, но преданность делу остается прежней. Мы не лучше и не хуже других". Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони

Поединок между Аргентиной и Алжиром начнется 17 июня в 06:00 по казахстанскому времени, болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.

Что касается подготовки двукратных чемпионов Африки ко встрече с Аргентиной, то они прекрасно провели два последних контрольных матча.

Сначала сенсационно 3 июня в гостях переиграли Нидерланды (1:0), а затем 11 июня разгромили также на выезде Боливию (4:0).

