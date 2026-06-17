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Спорт

Рыбакина решила отыграть "Уимблдон", несмотря на нюансы

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 07:56 Фото: Instagram/LenaRybakina
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина рассказала о соперничестве с Ариной Соболенко за лидерство в рейтинге WTA и раскрыла свой график перед "Уимблдоном", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Елена призналась, почему сейчас не думает о первой строчке в рейтингах.

"Я не слишком много об этом думаю, так как в последнее время показываю не лучшие результаты. Пожалуй, сейчас для меня важно просто не спешить. В туре много сильных теннисисток, и нужно концентрироваться на себе, а там посмотрим", – сказала Рыбакина TennisRatio.

Также Елена объяснила свое решение отыграть три недели на травяных турнирах перед "Уимблдоном". Она связала этот шаг с ранним вылетом во втором круге "Ролан Гаррос" и необходимостью набирать форму через матчи, поскольку на траве тяжело тренироваться без игровой практики.

Дополнительной причиной такого графика стало правило WTA, по которому теннисистки обязаны провести шесть турниров категории WTA 500 за сезон.

Ранее Рыбакина прокомментировала, почему резко ушла из соцсетей после поражения в Лондоне.

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Аксинья Титова
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