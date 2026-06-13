Рыбакина сенсационно проиграла в четвертьфинале турнира в Лондоне

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не смогла пройти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинальном матче казахстанка (2-я ракетка мира) сенсационно уступила британке Кэти Бултер, занимающей 73-е место в мировом рейтинге – 5:7, 6:2, 4:6.

Матч шел 2 часа 39 минут. Так, Рыбакина закончила выступление на престижном травяном турнире на стадии четвертьфинала. До этой игры соперницы дважды встречались на корте и в обоих случаях сильнее была Рыбакина.

Следующей соперницей британки станет хорватская теннисистка Донна Векич.

Призовой фонд соревнований в этом году – 1,915 миллиона долларов. Победительница турнира получит 294 445 долларов призовых и 500 рейтинговых очков WTA.

Ранее сообщалось, что Рыбакина обыграла действующую чемпионку в Лондоне, Бублик вышел в полуфинал в Германии.