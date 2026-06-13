#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Рыбакина сенсационно проиграла в четвертьфинале турнира в Лондоне

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 05:53 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не смогла пройти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинальном матче казахстанка (2-я ракетка мира) сенсационно уступила британке Кэти Бултер, занимающей 73-е место в мировом рейтинге – 5:7, 6:2, 4:6.

Матч шел 2 часа 39 минут. Так, Рыбакина закончила выступление на престижном травяном турнире на стадии четвертьфинала. До этой игры соперницы дважды встречались на корте и в обоих случаях сильнее была Рыбакина.

Следующей соперницей британки станет хорватская теннисистка Донна Векич.

Призовой фонд соревнований в этом году – 1,915 миллиона долларов. Победительница турнира получит 294 445 долларов призовых и 500 рейтинговых очков WTA.

Ранее сообщалось, что Рыбакина обыграла действующую чемпионку в Лондоне, Бублик вышел в полуфинал в Германии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Елена Рыбакина
09:45, 25 октября 2025
Рыбакина снялась с турнира в Токио: названа причина
Рыбакина прокомментировала свою победу в четвертьфинале турнира в ОАЭ
02:59, 07 февраля 2025
Рыбакина прокомментировала свою победу в четвертьфинале турнира в ОАЭ
Елена Рыбакина, теннис, турнир, Лондон
20:12, 12 июня 2025
Елена Рыбакина уверенно стартовала на травяном турнире в Лондоне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев
05:14, Сегодня
Махачев рассказал, из-за чего сорвался его бой с Топурией
Александр Бублик
04:54, 13 июня 2026
Видеообзор четвертьфинального матча Бублика на турнире в Штутгарте
НХЛ
04:20, 13 июня 2026
НХЛ объявила символическую сборную звёзд сезона
UFC Freedom 250
03:59, 13 июня 2026
Суд разрешил провести турнир UFC на лужайке Белого дома
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: