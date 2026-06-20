Рыбакина прокомментировала снятие с турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала снятие с травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), который идет с 21 по 27 июня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, проигрыш казахстанки произошел на фоне того, что накануне Рыбакина проиграла в своем стартовом матче на турнире WTA-500 в Берлине, уступив филиппинке Александре Эале в двух сетах (5:7, 4:6).

До этого она не смогла выйти в полуфинал "пятисотника" в Лондоне из-за поражения от Кэти Бултер.

"К сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Бад-Хомбурге из-за дискомфорта в правом бедре. Необходимо проконсультироваться с медицинской командой и пройти дополнительное обследование, прежде чем принимать какие-либо решения относительно дальнейших действий. Спасибо за понимание и поддержку", – приводит слова Рыбакиной пресс-служба соревнований.

Так, статус первой сеяной на турнире перейдет к польке Иге Швёнтек. Уайлд-кард для участия в "пятисотнике" есть у Кэти Бултер, Евы Лис, Александры Эалы и Винус Уильямс.

Ранее фанатов удивило совпадение в жизни Рыбакиной и Бублика.